Десятки пьяных водителей остановили в первый день нового года в Приангарье

В отношении всех нарушителей собраны административные материалы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 января. В Иркутской области в первые сутки 2026 года сотрудники Госавтоинспекции выявили десятки водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГИБДД, за первые сутки нового года инспекторы задержали 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 15 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении всех нарушителей собраны административные материалы. После завершения новогодних каникул они будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решений в соответствии с действующим законодательством.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем после употребления алкоголя представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Водителей призывают заранее планировать поездки, пользоваться услугами такси или выбирать трезвого водителя, чтобы избежать трагических последствий на дорогах.

Напомним, 31 декабря произошло девять ДТП в Приангарье. В Шелеховском районе на участке федеральной трассы погибла женщина.