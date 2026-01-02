Десятки пьяных водителей остановили в первый день нового года в Приангарье

IrkutskMedia, 2 января. В Иркутской области в первые сутки 2026 года сотрудники Госавтоинспекции выявили десятки водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГИБДД, за первые сутки нового года инспекторы задержали 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 15 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.