Стало известно о поджоге Корана и попытке атаки на мечеть на западе Ирана

В иранском городе Хамадан на фоне экономических протестов произошёл инцидент с религиозным подтекстом. Участники беспорядков подожгли Коран и попытались атаковать мечеть.

По данным агентства «Тасним», события разворачивались в одном из районов города. Группа протестующих сожгла Коран, а также другую религиозную литературу. Одновременно около 20 человек предприняли попытку нападения на мечеть, однако довести задуманное до конца им не удалось — действия были пресечены.

Инцидент произошёл на фоне массовых протестов, начавшихся в Иране в конце декабря. Поводом стала резкая девальвация национальной валюты — риала, что спровоцировало рост социального напряжения в ряде регионов страны.

Обострение внутренней ситуации совпало с усилением внешнеполитического давления. Ранее власти США заявили о возможных жёстких последствиях для Тегерана в случае возобновления ядерной программы. Также сообщалось о подозрениях в восстановлении ракетной инфраструктуры на новых объектах после ударов, нанесённых в июне.

В ответ представители иранского руководства предупредили, что любые агрессивные действия против республики вызовут немедленный и жёсткий ответ. В Тегеране подчёркивают, что оборонные меры страны предусматривают реакцию ещё на стадии потенциальной угрозы.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. Официальные власти Ирана пока не комментировали произошедшее в Хамадане подробно.

