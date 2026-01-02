Столичный суд арестовал замглавы Запорожской области Зинченко

Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Запорожской области Александра Зинченко по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом свидетельствует судебный акт.
— Избрать в отношении обвиняемого Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, — цитирует решение инстанции ТАСС.
До этого Первомайский районный суд Краснодара также признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова виновным в получении взятки в размере трех миллионов рублей.
Кроме того, недавно бывшего губернатора Тамбовской области арестовали по делу о получении взяток от местных предпринимателей на общую сумму около 80 миллионов рублей.