Обнародованы имена погибших при ударе дронов по кафе и гостинице в Хорлах

Атака произошла в ночь на 1 января. По данным региональных властей, были задействованы три беспилотника, один из которых нес заряд с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. О случившемся глава региона доложил президенту России по телефону.