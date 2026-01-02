Обнародованы имена погибших при ударе дронов по кафе и гостинице в Хорлах

Установлены личности семи человек, погибших в результате атаки беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы. Об этом сообщили в бюро судебно-медицинской экспертизы Херсонской области.
По данным ведомства, опознаны Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 г. р., Пищик Людмила Станиславовна 1959 г. р., Темежникова Ольга Олеговна 1995 г. р., Островская Анна Алексеевна 1999 г. р., Боган Сергей Владимирович 1970 г. р., Волошко Михаил Викторович 1983 г. р. Также подтверждена гибель 17-летней девушки.
В бюро отметили, что окончательно установить личности всех жертв возможно только после проведения генетической экспертизы. Работы продолжаются.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара погибли 24 человека, более 50 получили ранения. Десятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в медицинские учреждения Крыма.
Атака произошла в ночь на 1 января. По данным региональных властей, были задействованы три беспилотника, один из которых нес заряд с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. О случившемся глава региона доложил президенту России по телефону.
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура.
В то же время Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность украинских военных к удару по гражданским объектам, настаивая на том, что атаки наносятся исключительно по военной инфраструктуре.
