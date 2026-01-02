Смертельный пожар в Приморье унёс жизни трёх человек

По предварительным данным, утром загорелся частный дом на улице Арсеньева в селе Галенки Октябрьского муниципального округа. Жертвами пожара стали мужчины 37 и 58 лет, а также 62-летняя женщина.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности и ход доследственной проверки, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства трагедии.
