Смертельный пожар в Приморье унёс жизни трёх человек

В Приморском крае при пожаре в жилом доме погибли три человека. Тела двоих мужчин и женщины были обнаружены пожарными во время ликвидации возгорания. Об этом 2 января сообщила прокуратура региона.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, утром загорелся частный дом на улице Арсеньева в селе Галенки Октябрьского муниципального округа. Жертвами пожара стали мужчины 37 и 58 лет, а также 62-летняя женщина.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности и ход доследственной проверки, по итогам которой будут установлены причины и обстоятельства трагедии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.