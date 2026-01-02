Пожар на курорте Кран-Монтана признали ужаснейшей трагедией Швейцарии

Власти Швейцарии назвали пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана крупнейшей трагедией за всю историю страны. Оценка была дана на фоне масштабов погибших и пострадавших.
По заявлению президента Швейцарии Ги Пармелена, произошедшее носит беспрецедентный характер. Речь идет о чрезвычайном происшествии с массовыми жертвами, не имевшем аналогов в современной истории конфедерации.
Глава государства сообщил, что в экстренном порядке были проведены контакты с руководством соседних стран, включая Францию и Италию. Власти Швейцарии создали специальные кризисные центры для координации действий с федеральными структурами в Берне.
Отмечается, что среди пострадавших могут быть иностранные граждане. Кран-Монтана является одним из наиболее популярных международных курортов, особенно в период новогодних праздников.
В связи с произошедшим в стране объявлен траур. В столице Берне государственные флаги будут приспущены на пять дней.
Пожар произошел в ночь на 1 января в баре, расположенном на территории курорта. По официальным данным, около 40 человек получили смертельные травмы, не менее 115 пострадали. Среди раненых есть граждане других государств.
Предварительной причиной возгорания названа петарда, попавшая в подвесной потолок заведения. Очевидцы сообщают, что огонь распространился за считаные секунды, что резко осложнило эвакуацию.
