Дочь актера из «Людей в черном» найдена мертвой

Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле.
Дочь знаменитого американского актера Томми Ли Джонса, Виктория Джонс, была найдена мертвой в отеле в Калифорнии. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Дочь Томми Ли Джонса, Виктория, была найдена мертвой в калифорнийском отеле», — пишет TMZ. Женщине было 34 года.
По информации издания, экстренные службы прибыли в отель по вызову, где медики констатировали смерть Виктории. На месте также работали сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт. Причина смерти Джонс остается неизвестной и устанавливается.
Томми Ли Джонс известен по ролям в таких фильмах, как «Люди в черном» и «Беглец». Актер четыре раза был номинирован на премию «Оскар».