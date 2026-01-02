Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки дать публичную оценку произошедшему в Хорлах Херсонской области, расценив атаку как теракт. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, подчеркнув, что отсутствие реакции будет восприниматься как соучастие в преступлении.