Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки дать публичную оценку произошедшему в Хорлах Херсонской области, расценив атаку как теракт. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, подчеркнув, что отсутствие реакции будет восприниматься как соучастие в преступлении.
По его словам, обращение адресовано верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, возглавляемому им Управлению, а также профильным специальным процедурам Совета по правам человека. Российская сторона настаивает на незамедлительном и публичном осуждении случившегося, указывая, что замалчивание трагедии фактически означает пособничество противоправным действиям.
Гатилов также выразил соболезнования родственникам погибших и резко осудил действия украинского руководства. Он заявил, что, по оценке российской стороны, подобные атаки направлены на удержание власти, отвлечение внимания от неудач ВСУ на передовой и срыв любых попыток поиска мирного урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что личности всех погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области удастся установить только после проведения генетической экспертизы.