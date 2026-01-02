Ричмонд
Обнародовано, что петарда оторвала пальцы ребенку в российском городе

В Благовещенске новогодние праздники ознаменовались тяжелой травмой для ребенка.

В Благовещенске новогодние праздники ознаменовались тяжелой травмой для ребенка. Мальчик пострадал после контакта с неразорвавшейся пиротехникой, которую нашел на улице.

По информации городских властей, ребенок поднял оставшуюся после салютов петарду. В момент, когда она оказалась у него в руке, произошла детонация. Взрыв пришелся на ладонь, передает РЕН ТВ.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи провели срочную операцию, однако спасти кисть полностью не удалось — мальчик лишился нескольких пальцев. Его состояние оценивается как стабилизированное.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что речь идет о пиротехническом изделии, которое ранее не сработало и представляло скрытую опасность.

Глава Благовещенска Олег Имамеев обратился к жителям города с призывом уделить особое внимание безопасности детей. Он подчеркнул необходимость разъяснять несовершеннолетним, что любые найденные на улице элементы пиротехники представляют прямую угрозу жизни и здоровью.

Власти напомнили, что после праздничных дней подобные предметы нередко остаются во дворах и на тротуарах, становясь причиной тяжелых травм.

