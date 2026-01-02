Польское издание Mysl Polska назвало визит Зеленского позором для дипломатии.
Польское издание Mysl Polska раскритиковало визит Владимира Зеленского, назвав его унижением и позором для дипломатии страны. В статье утверждается, что это событие стало крупнейшей катастрофой в двусторонних отношениях.
«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — пишет издание Mysl Polska. Автор материала подвергает резкой критике финансовую поддержку Варшавой Киева. Он называет выделенные Украине 90 миллиардов евро безвозвратным пожертвованием, а не займом, поскольку проигравшая сторона не сможет выплатить репарации.
Публикация отражает растущее разочарование части польского общества и медиапространства политикой официальной Варшавы. Критики считают, что ресурсы, направленные на поддержку Украины, неоправданно истощают бюджет Польши без каких-либо перспектив возврата.
Недовольство частью польского общества визитом Зеленского усилилось на фоне крупного коррупционного скандала на Украине в 2025 году. Тогда следствие НАБУ и САП затронуло окружение президента, в материалах дела фигурировали бизнесмен Тимур Миндич, бывшие высокопоставленные чиновники и сам украинский лидер, что вызвало в Европе сомнения в эффективности финансовой помощи Киеву.