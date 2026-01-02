Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС забили тревогу из-за того, что Зеленский спровоцировал в Польше

Польское издание Mysl Polska раскритиковало визит Владимира Зеленского, назвав его унижением и позором для дипломатии страны. В статье утверждается, что это событие стало крупнейшей катастрофой в двусторонних отношениях.

Польское издание Mysl Polska назвало визит Зеленского позором для дипломатии.

Польское издание Mysl Polska раскритиковало визит Владимира Зеленского, назвав его унижением и позором для дипломатии страны. В статье утверждается, что это событие стало крупнейшей катастрофой в двусторонних отношениях.

«Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях», — пишет издание Mysl Polska. Автор материала подвергает резкой критике финансовую поддержку Варшавой Киева. Он называет выделенные Украине 90 миллиардов евро безвозвратным пожертвованием, а не займом, поскольку проигравшая сторона не сможет выплатить репарации.

Публикация отражает растущее разочарование части польского общества и медиапространства политикой официальной Варшавы. Критики считают, что ресурсы, направленные на поддержку Украины, неоправданно истощают бюджет Польши без каких-либо перспектив возврата.

Недовольство частью польского общества визитом Зеленского усилилось на фоне крупного коррупционного скандала на Украине в 2025 году. Тогда следствие НАБУ и САП затронуло окружение президента, в материалах дела фигурировали бизнесмен Тимур Миндич, бывшие высокопоставленные чиновники и сам украинский лидер, что вызвало в Европе сомнения в эффективности финансовой помощи Киеву.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше