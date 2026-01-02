Ричмонд
В Благовещенске ребенку оторвало пальцы из-за фейерверка

В Благовещенске ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся заряды от праздничных фейерверков, оставшиеся после салютов. В его руках произошла детонация. Об этом сообщил глава города Олег Имамеев.

Мальчик потерял несколько пальцев.

«Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся “бомбочки”, оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках», — написал мэр Благовещенска в своем telegram-канале.

Мальчику экстренно провели операцию, однако врачам не удалось спасти несколько пальцев. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.