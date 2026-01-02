Ричмонд
Пожар и выбитые окна в Белгородской области: карта атак БПЛА на 2 января

Белгородская область подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. По итогам нападения были повреждены линии электропередач, автомобили, остекление квартир и частных домов. На пристройке одного из них случился пожар. В ряде регионов вводились режимы «беспилотной опасности» и «угрозы атаки БПЛА», а аэропорты временно переставали принимать и выпускать самолеты. Карта атак дронов на 2 января — в материале URA.RU.

Из-за нападения беспилотников ВСУ на Белгородскую область повреждены линии электроснабжения, рассказал Гладков.

Условные обозначения.

Тульская область.

Над территорией Тульской области было сбито 14 украинских БПЛА. Об этом в 23:17 по московскому времени сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — заявил Миляев в своем telegram-канале. По его словам, инфраструктура и здания в регионе не были повреждены.

Спустя некоторое время (в 02:51 по московскому времени) губернатор сообщил о еще трех сбитых беспилотниках. Они были уничтожены в период с 23:00 до 01:00 по московскому времени.

Пензенская область.

В небе над Пензенской области был уничтожен один беспилотник ВСУ. Информацию сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале. По словам губернатора, пострадавших в результате нападения нет. Сам БПЛА упал за территорией населенного пункта.

Помимо этого вводились режимы «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Последний был отменен в 03:22 по московскому времени.

Белгородская область.

Село Ясные Зори в Белгородском округе было атаковано двумя беспилотниками ВСУ, которые повредили линии электроснабжения. Пострадавших в результате нападения нет. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано двумя беспилотниками. Повреждена линия электропередачи — в части села временно отсутствует электроснабжение», — заявил Гладков в telegram-канале.

Он отметил, что была повреждена одна квартира и остекление частного дома. Также загорелась пристройка к одному из домов. Был поврежден и один коммерческий объект в поселке Разумное.

В Грайворонском городском округе город Грайворон подвергся удару двух FPV-дронов. В результате в трех квартирах многоквартирного дома были выбиты оконные стекла, в частном домовладении повреждены остекление и ограждение, а также получали многочисленные повреждения два легковых автомобиля.

Кроме того, в селе Мощеное беспилотник атаковал припаркованный легковой автомобиль, у которого повреждены стекла и кузов. На территории одного из частных домовладений выбиты окна в летней кухне.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате удара FPV-дрона были выбиты окна в частном жилом доме, а также разбито лобовое стекло легкового автомобиля. В селе Грузское беспилотник атаковал гаражное строение, повредив его ворота.

Костромская область.

В Костромской области объявлялась беспилотная опасность. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников. Сделал он это в своем telegram-канале.

Республика Мордовия.

На территории Республики Мордовия вводился режим «Беспилотная опасность». Информация была опубликована в официальном telegram-канале республики.

Воронежская область.

В небе над Воронежской областью было уничтожено шесть беспилотников. Это следует из сообщения губернатора Александра Гусева.

«Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов», — заявил Гусев в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Также в регионе вводился режим непосредственной угрозы атаки БПЛА (в 21:36 по мск). Он был отменен в 00:00 по мск.

Липецкая область.

В Липецкой области красный уровень «Угрозы атаки БПЛА» был введен с 14:41 по московскому времени и был отменен в 00:01 по мск. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Отбой красного уровня “Угроза атаки БПЛА”. Сохраняется желтый уровень “Воздушная опасность” на всей территории Липецкой области», — указано в сообщении губернатора в telegram-канале.

Москва.

В ночь на 2 декабря было уничтожено 26 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

На территории московской области вводился режим беспилотной опасности. Над муниципальным округом Истра был сбит один БПЛА. Это следует из сообщения главы округа Татьяны Витушевой в telegram-канале.

Ограничение в аэропортах.

В ряде аэропортов вводились временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Ограничения были введены в таких авиагаванях, как:

ДомодедовоЖуковский (Раменское)ВнуковоСаратов (Гагарин)Самара (Курумоч)ПензаЯрославль (Туношна)Оренбург.

Ограничения уже были сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское). Также ограничения отменены в аэропорту Пензы, Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч).

Минобороны РФ.

За вечер 1 декабря были уничтожены 201 беспилотники ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В период с 16.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в сообщении оборонного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Наибольшее число беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 51 БПЛА. Помимо этого дроны были уничтожены над:

Брянской областью — 36 БПЛА;Московским регионом — 24 БПЛА;Ростовской областью — 16 БПЛА;Калужской областью — 15 БПЛА;Тульской областью — 14 БПЛА;Курской областью — 12 БПЛА;Рязанской областью — 10 БПЛА;Воронежской областью — 6 БПЛА;Республикой Крым — 6 БПЛА;Орловской областью — 5 БПЛА;Липецкой области — 4 БПЛА;Азовским морем — 2 БПЛА.

