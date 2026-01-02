Пожар и выбитые окна в Белгородской области: карта атак БПЛА на 2 января

Белгородская область подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. По итогам нападения были повреждены линии электропередач, автомобили, остекление квартир и частных домов. На пристройке одного из них случился пожар. В ряде регионов вводились режимы «беспилотной опасности» и «угрозы атаки БПЛА», а аэропорты временно переставали принимать и выпускать самолеты. Карта атак дронов на 2 января — в материале URA.RU.