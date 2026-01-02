В Китае спустя более двух десятилетий удалось восстановить судьбу мужчины, похищенного в раннем детстве. Воссоединение с семьей стало возможным после проведения генетической экспертизы.
Речь идет о Пэн Цунцуне, который пропал в возрасте 4 лет после переезда семьи в Пекин. Ребенка похитили, когда он находился один возле рынка. Впоследствии мальчика перепродали и передали на воспитание другой семье. Его биологические родители сразу обратились в полицию и на протяжении 21 года безуспешно искали сына.
Все это время Цунцун жил в провинции Цзянсу на востоке страны, воспитывался приемными родителями и носил другое имя. О своем прошлом он ничего не знал до момента, когда полиция уведомила его о совпадении ДНК-профилей.
В декабре прошлого года мужчине сообщили, что его биологическая семья установлена. Он прибыл в Пекин, где встретился с родителями и двумя старшими сестрами. Сейчас он старается восстановить утраченные семейные связи и компенсировать годы разлуки.
История вызвала широкий общественный резонанс в Китае, где проблема торговли людьми остается болезненной темой. Несмотря на то что, по официальным данным, количество случаев похищения женщин и детей с 2013 по 2021 год сократилось более чем на 80%, тысячи семей до сих пор разыскивают пропавших много лет назад родственников.
Правоохранительные органы продолжают использовать ДНК-базы как один из ключевых инструментов для раскрытия подобных преступлений и воссоединения семей.
Читайте также: Раскрыто, каким образом Кремль ответил на наглые провокации НАТО.