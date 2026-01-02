Ричмонд
Охлобыстин, Басков и многие другие поздравили военных в зоне СВО. Видео

Известные российские артисты и музыканты записали видеообращение с поздравлением военнослужащих, участвующих в спецоперации, с Новым годом. Они поблагодарили бойцов за службу и пожелали им здоровья, стойкости и встреч с близкими. Об этом сообщила Минобороны России в смоем официальном telegram-канале.

Российские артисты записали новогоднее поздравление для военнослужащих на СВО.

«Поверьте, мы никогда не забываем, что наши безопасность и спокойная жизнь являются следствием вашей верности, вашей отваги и готовности вставать на защиту тогда, когда это необходимо», — говорится в обращении telegram-канале Минобороны России.

В поздравительном ролике приняли участие певцы Николай Басков и Александр Маршал, группа «Кипелов», а также ряд других исполнителей. Их обращения были смонтированы в единый клип, который распространяется в социальных сетях и на медиаплатформах.