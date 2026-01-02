Охлобыстин, Басков и многие другие поздравили военных в зоне СВО. Видео

Известные российские артисты и музыканты записали видеообращение с поздравлением военнослужащих, участвующих в спецоперации, с Новым годом. Они поблагодарили бойцов за службу и пожелали им здоровья, стойкости и встреч с близкими. Об этом сообщила Минобороны России в смоем официальном telegram-канале.