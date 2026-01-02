В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей

В селе Сунтар Сунтарского района Якутии при тушении пожара в двухэтажном частном доме были обнаружены тела пяти человек, среди которых трое детей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).
Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. К ликвидации пожара были привлечены шесть сотрудников республиканской пожарной охраны и две единицы техники. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На месте трагедии работают следственные органы. Нюрбинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Саха начал процессуальную проверку по факту обнаружения погибших.
Ранее серовская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних в результате пожара, произошедшего в частном доме на территории СНТ «Юбилейный» в посёлке Медянкино.