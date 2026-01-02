В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей

В селе Сунтар Сунтарского района Якутии при тушении пожара в двухэтажном частном доме были обнаружены тела пяти человек, среди которых трое детей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).