В США предупредили об опасности договоренности Зеленского с Трампом

«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — приводит New York Times свою оценку. Автор материала указывает на нежелание Трампа напрямую противостоять России, что ставит под сомнение саму возможность выполнения любых будущих обязательств. Даже формально данные гарантии могут быть легко интерпретированы или пересмотрены американской стороной для ухода от их практического исполнения.