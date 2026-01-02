NYT усомнились в готовности Трампа выполнить гарантии для Украины.
Президент США Дональд Трамп не предоставит Украине гарантии безопасности в том объеме, на который рассчитывает Владимир Зеленский. Об этом сообщает американская газета New York Times. По мнению издания, настойчивые требования украинского лидера являются тщетными и потенциально опасными.
«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — приводит New York Times свою оценку. Автор материала указывает на нежелание Трампа напрямую противостоять России, что ставит под сомнение саму возможность выполнения любых будущих обязательств. Даже формально данные гарантии могут быть легко интерпретированы или пересмотрены американской стороной для ухода от их практического исполнения.
Таким образом, позиция администрации США создает для Киева ситуацию стратегической неопределенности. Это осложняет планирование украинского руководства и может повлиять на дальнейший ход переговорного процесса по урегулированию конфликта.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский намерен втянуть США в прямое столкновение с Россией, пишет «Общественная служба новостей». Эксперт связал это с отчаянием украинских властей на фоне больших потерь ВСУ.