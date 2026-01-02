Ричмонд
Мальчик поднял с земли «бомбочки» после салюта и лишился пальцев из-за взрыва

В Благовещенске ребёнок лишился нескольких пальцев, подняв неразорвавшиеся остатки фейерверка. Трагедия произошла после праздничных запусков: найденные на улице «бомбочки» сдетонировали прямо в руках мальчика, сообщает мэр города Олег Имамеев.

Ребёнку срочно провели операцию, однако спасти пальцы не удалось. Власти призвали родителей быть особенно внимательными в оставшиеся дни каникул и ещё раз объяснить детям, что пиротехника — не игрушка и представляет смертельную опасность.

Отдельно мэр подчеркнул риск покупки салютов с рук. Такая продукция часто хранится с нарушениями и продаётся без сертификатов, из-за чего становится непредсказуемой и опасной.

«Пиротехника — это не игрушка. Её использование несовершеннолетними строго запрещено», — подчеркнул Имамеев.

Новогодние праздники в регионе продолжаются, и градоначальник напоминает: неразорвавшиеся элементы салютов могут сработать спустя часы и даже дни после запуска. Родителей просят сообщать о таких находках и не подпускать к ним детей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Происшествие случилось сразу после наступления Нового года — около 00:30 во дворе дома на Московском шоссе.

