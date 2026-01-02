Мальчик поднял с земли «бомбочки» после салюта и лишился пальцев из-за взрыва

Ребёнку срочно провели операцию, однако спасти пальцы не удалось. Власти призвали родителей быть особенно внимательными в оставшиеся дни каникул и ещё раз объяснить детям, что пиротехника — не игрушка и представляет смертельную опасность.
Отдельно мэр подчеркнул риск покупки салютов с рук. Такая продукция часто хранится с нарушениями и продаётся без сертификатов, из-за чего становится непредсказуемой и опасной.
«Пиротехника — это не игрушка. Её использование несовершеннолетними строго запрещено», — подчеркнул Имамеев.
Новогодние праздники в регионе продолжаются, и градоначальник напоминает: неразорвавшиеся элементы салютов могут сработать спустя часы и даже дни после запуска. Родителей просят сообщать о таких находках и не подпускать к ним детей.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Происшествие случилось сразу после наступления Нового года — около 00:30 во дворе дома на Московском шоссе.
