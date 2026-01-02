Скрипач обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах

Известный скрипач заявил о сексуальных домогательствах со стороны Уилла Смита.
Скрипач Брайан Джозеф подал иск против американского актера Уилла Смита, обвинив его в сексуальных домогательствах и хищническом поведении (организация ЛГБТ признана эстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют судебные документы, поданные в Лос-Анджелесе незадолго до Нового года.
«Уилл Смит был обвинен Брайаном Кингом Джозефом в сексуальных домогательствах в рамках судебного иска», — пишет Fox News. Телеканал ссылается на официальные документы.
Согласно иску, Джозеф утверждает, что Смит «намеренно готовил и подготавливал Джозефа к дальнейшей сексуальной эксплуатации». Инцидент произошел во время тура Смита «Based on a True Story: 2025 Tour», к которому скрипач присоединился в марте 2025 года после приглашения актера.
В документах описывается, что после выступления со Смитом в декабре 2024 года их отношения стали ближе. Актер, по словам Джозефа, говорил ему: «У нас с тобой такая особая связь, которой нет ни с кем другим».
Критическим моментом стало происшествие в отеле Лас-Вегаса во время тура. Джозеф утверждает, что, вернувшись в свой номер, обнаружил следы незаконного проникновения: рукописную записку с подписью «Стоун Ф.», бутылку пива, лекарства от ВИЧ на чужое имя, серьгу и другие личные вещи неизвестного лица. Скрипач немедленно сообщил о случившемся в службу безопасности отеля и представителям Смита, а также обратился в полицию.
Однако вместо поддержки, как утверждается в иске, команда Смита обвинила Джозефа во лжи, после чего он был уволен. В документах указывается, что его просили объяснить «почему вы солгали и все это выдумали». Вскоре после увольнения на место Джозефа был нанят другой скрипач.