В Якутии на пепелище жилого дома нашли пять тел: Что известно

В Якутии пять человек погибли в пожаре в двухэтажном частном доме. Среди жертв трое детей. Об этом сообщает «КП-Якутия» со ссылкой на правоохранительные органы.
Пожар случился 2 января в селе Сунтар, на улице Хатыннахской. Экстренные службы сообщали, что пожар разросся на 24 квадратных метра, огонь гасили шесть человек и две единицы техники.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба якутского управления СКР.
Ранее KP.RU рассказывал, какие происшествия с пиротехникой случились в России в новогоднюю ночь. В общей сложности известно о шести пострадавших.