Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии на пепелище жилого дома нашли пять тел: Что известно

На месте пожара в Якутии нашли тела двух взрослых и трёх детей.

Источник: Комсомольская правда

В Якутии пять человек погибли в пожаре в двухэтажном частном доме. Среди жертв трое детей. Об этом сообщает «КП-Якутия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пожар случился 2 января в селе Сунтар, на улице Хатыннахской. Экстренные службы сообщали, что пожар разросся на 24 квадратных метра, огонь гасили шесть человек и две единицы техники.

В ходе работ на месте были найдены тела пяти человек: двух взрослых и трёх детей. Как уточняет «КП-Якутия», их личности пока неизвестны. Отмечается, что на месте работают представители прокуратуры, дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. СКР организовал процессуальную проверку.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба якутского управления СКР.

Ранее KP.RU рассказывал, какие происшествия с пиротехникой случились в России в новогоднюю ночь. В общей сложности известно о шести пострадавших.