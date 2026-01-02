В Якутии на пепелище жилого дома нашли пять тел: Что известно

В ходе работ на месте были найдены тела пяти человек: двух взрослых и трёх детей. Как уточняет «КП-Якутия», их личности пока неизвестны. Отмечается, что на месте работают представители прокуратуры, дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. СКР организовал процессуальную проверку.