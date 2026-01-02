Сход вагонов и гибель детей в пожарах: топ происшествий 2025 года в Курганской области

Причиной пожара стал поджог. Его в нетрезвом виде устроил 24-летний отец детей. Он облил бензином дом и поджег его. В огне погибла двое детей и их бабушка, еще один ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Поджигатель был задержан и заключен под стражу. По неофициальным данным, он подписал контракт и ушел в зону СВО.