Сход вагонов и гибель детей в пожарах: топ происшествий 2025 года в Курганской области

В курганских пожарах за год погибло несколько детей.
Прошедший 2025 год не ознаменовался для Курганской области глобальными потрясениями, как его предшественники — не было разрушительных пожаров или наводнений с тяжкими последствиями. Однако в течение года случилось несколько инцидентов, вызвавших резонанс среди населения. В том числе пожары, в которых массово гибли дети. URA.RU публикует подборку запомнившихся происшествий.
Гибель детей в пожарах.
Когда в огне гибнут люди — это всегда трагедия. Смерть детей воспринимается еще тяжелей. К сожалению, в Курганской области случилось несколько пожаров, в которых массово гибли дети.
В конце февраля в Шадринске произошел пожар в доме многодетной семьи. Семью нельзя был назвать неблагополучной. Огонь вспыхнул, когда дома не было родителей: отец был на работе, а мать вышла в магазин. Когда пламя охватило дом, старшая семилетняя девочка успела вынести четырехмесячного младенца. Еще трое мальчиков трех и четырех лет задохнулись — их спасти не удалось.
Власти организовали помощь для семьи. Ведомства занялись проверками, было возбуждено уголовное дело.
Другой громкий случай произошел в Шатровском округе. В местной деревне Смолина в начале октября в пожаре погибли три человека — женщина 58 лет и двое детей. Тоже было возбуждено уголовное дело, поскольку имелся главный подозреваемый.
Причиной пожара стал поджог. Его в нетрезвом виде устроил 24-летний отец детей. Он облил бензином дом и поджег его. В огне погибла двое детей и их бабушка, еще один ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Поджигатель был задержан и заключен под стражу. По неофициальным данным, он подписал контракт и ушел в зону СВО.
Гибель рабочих.
В начале года произошло несколько случаев гибели сотрудников предприятий. Самыми громкими стали инциденты на заводах Кургана. В конце января молодой парень получил смертельные травмы в одном из цехов «Курганстальмоста». Как выяснилось позже, он работал на оборудовании с неисправным датчиком безопасности.
За халатность со смертельным исходом был осужден замначальника цеха по технической безопасности. Признавшего вину мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ. Само предприятие добровольно выплатило родным погибшего почти семь миллионов рублей компенсации.
Спустя месяц на заводе по производству строительных смесей «Пораблок» погибли сразу два человека. Двое мужчин чистили печь, когда произошел выброс паров извести. Тела коллег нашел третий рабочий. Он попытался вытащить пострадавших и тоже получил тяжелые отравления. Было возбуждено уголовное дело. Родственники одного из погибших рабочих через суд добились выплаты морального вреда от предприятия в размере шести миллионов.
Сход вагонов у станции Каргаполье.
В районе станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский — Курган Южно-Уральской железной дороги 19 июня произошло транспортное происшествие. С рельсов сошли 11 порожних вагонов грузового поезда, три из них опрокинулись на бок. В результате инцидента никто не пострадал, железнодорожное полотно повреждено не было.
Для ликвидации последствий на месте работали свыше 150 работников железнодорожной отрасли, было привлечено 16 единиц спецтехники и два восстановительных поезда. Специалисты занимались освобождением путей от поврежденных вагонов, используя как ручной труд, так и специализированное оборудование. Основной задачей стало в кратчайшие сроки восстановить движение поездов, которое было временно приостановлено.
По факту произошедшего следственные органы организовали проверку по статье, связанной с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшим крупный материальный ущерб. Для координации действий правоохранительных органов на место выезжал курганский транспортный прокурор Александр Колесников. Утром 20 июня движение поездов было полностью восстановлено.
Обрушения на стройке ЖК в центре Кургана.
На объекте строительства жилого комплекса в центре Кургана дважды происходили инциденты с обрушениями. ЖК «Дом кино» девелопера «Брусника» попал в сводку новостей ЧП сначала в конце августа, а затем в конце ноября.
В конце лета курганцы сняли видео, как рушится конструкция на стройке ЖК. В компании заявили, что при подаче бетона не выдержала и обрушилась недавно установленная опалубка. Причиной стало локальное повреждение опалубки. Пострадавших в инциденте не было, также не произошло повреждения несущих конструкций здания.
Через три месяца на этой же стройке случилось новое обрушение конструкции. 30 ноября бетонная плита придавила молодого рабочего. Его доставили в больницу, но травмы оказались смертельными. По предварительным данным, конструкция опалубки хранилась с незакрепленном виде.
Следователи возбудили уголовное дело по фактам нарушения охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека. Застройщик начал свое внутренне расследование инцидента.
Разгром глэмпинга под Юргамышом.
В Курганской области группа мужчин разгромила глэмпинг «Погнали в лес» Юргамышского округа. Нападение неизвестных на базу отдыха произошло 24 ноября и попало на камеры видеонаблюдения. Владельцы глэмпинга опубликовали кадры в курганских пабликах, просят внимания к ситуации и тщательного расследования. По некоторым данным, пострадал охранник глэмпинга.
«Ночью на территорию глэмпинга пришла группа неизвестных людей. Они разбивали окна, ломали забор, закидывали домик охранника тяжелыми предметами. Мы не знаем, кто эти люди. Их действия были опасными, агрессивными, могли закончится трагедией», — сообщили владельцы.
Полиция сообщила, что задержала подозреваемых. «24 ноября в ночное время на базе отдыха в Юргамышском округе группа лиц из хулиганских побуждений повредила ограждение участка, фасад поста охраны, стеклопакет и дверь. Злоумышленники скрылись с места преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ “Хулиганство”, — говорилось в сообщении пресс-службы курганского УМВД. По данным хозяев комплекса, гостевые домики не пострадали, ущерб бизнесу может составить около полумиллиона рублей.