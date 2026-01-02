Буйная омичка разгромила елку в подъезде

В «Телеграме» появилось видео с камеры наблюдения в подъезде дома в Омске, где женщина громит новогоднюю елку, будучи в состоянии агрессии. Адрес дома автор поста не уточнил.
Ролик без звука вышел 1 января на канале «ЧП Омск». На нем женщина в белой куртке, спускаясь со второго этажа на первый и далее к входной двери подъезда, зло показывает неприличный жест и валит небольшую елку на пол, распинывая падающие с нее шары. Видно, что одновременно она что-то гневно высказывает в камеру. Ролик длится 1 минуту 50 секунд.
«Неадекватная личность устроила всему подъезду “праздник”, — написал автор поста, отправивший каналу тему в предложенное.
Причину инцидента он не назвал. Но что интересно, далее, после выхода погромщицы из подъезда, на 77-й секунде видео, можно заметить уже спускающихся по лестнице медика скорой помощи, прихрамывающую женщину и девушку. Возможно, и их появление связано с погромщицей, но доподлинно это не известно.
Ранее мы писали, что в Омске в аварию на улице Волгоградской попал автомобиль «Опель».