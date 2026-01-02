Буйная омичка разгромила елку в подъезде

Ролик без звука вышел 1 января на канале «ЧП Омск». На нем женщина в белой куртке, спускаясь со второго этажа на первый и далее к входной двери подъезда, зло показывает неприличный жест и валит небольшую елку на пол, распинывая падающие с нее шары. Видно, что одновременно она что-то гневно высказывает в камеру. Ролик длится 1 минуту 50 секунд.