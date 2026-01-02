«Он холодный!» Россиянин почти умер на борту самолёта в Стамбул, его откачал хирург

По словам медика, состояние пассажира было тяжёлым: сознание спутано, реакция слабая. От жены он узнал, что всего две недели назад мужчина перенёс острый коронарный синдром и экстренное стентирование. Пациента перенесли в хвост самолёта, дали кислород и лекарства из бортовой аптечки — после этого он пришёл в сознание, состояние стабилизировалось.