«Он холодный!» Россиянин почти умер на борту самолёта в Стамбул, его откачал хирург

«Жена кричит: “Он умер, он холодный!” Уровень сознания — оглушение, на голос и тормошение реагирует», — вспоминает хирург.
По словам медика, состояние пассажира было тяжёлым: сознание спутано, реакция слабая. От жены он узнал, что всего две недели назад мужчина перенёс острый коронарный синдром и экстренное стентирование. Пациента перенесли в хвост самолёта, дали кислород и лекарства из бортовой аптечки — после этого он пришёл в сознание, состояние стабилизировалось.
Пилоты рассматривали экстренную посадку, однако в итоге приняли решение лететь до Стамбула, держа ситуацию под постоянным контролем. Врач договорился с экипажем: при остановке сердца самолёт сядет в ближайшем аэропорту.
После приземления в Стамбуле пассажира передали парамедикам. Утром 1 января его супруга сообщила врачу, что муж жив.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Российский министр в течение часа лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта.
