Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он холодный!» Россиянин почти умер на борту самолёта в Стамбул, его откачал хирург

Предновогодний рейс авиакомпании Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Стамбул едва не закончился трагедией для 71-летнего пассажира. Уже после взлёта мужчине стало плохо, и экипаж срочно объявил поиск врача на борту. На помощь откликнулся хирург Михаил Черкашин.

Источник: Life.ru

«Жена кричит: “Он умер, он холодный!” Уровень сознания — оглушение, на голос и тормошение реагирует», — вспоминает хирург.

По словам медика, состояние пассажира было тяжёлым: сознание спутано, реакция слабая. От жены он узнал, что всего две недели назад мужчина перенёс острый коронарный синдром и экстренное стентирование. Пациента перенесли в хвост самолёта, дали кислород и лекарства из бортовой аптечки — после этого он пришёл в сознание, состояние стабилизировалось.

Пилоты рассматривали экстренную посадку, однако в итоге приняли решение лететь до Стамбула, держа ситуацию под постоянным контролем. Врач договорился с экипажем: при остановке сердца самолёт сядет в ближайшем аэропорту.

После приземления в Стамбуле пассажира передали парамедикам. Утром 1 января его супруга сообщила врачу, что муж жив.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Российский министр в течение часа лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.