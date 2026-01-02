Минобороны: За ночь над регионами РФ уничтожены 64 украинских БПЛА

За минувшую ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Министерстве обороны.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 1 января текущего года до 07:00 по московскому времени 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Наибольшее число дронов было сбито над Самарской областью — 20 аппаратов. Еще по восемь БПЛА уничтожили над Воронежской и Саратовской областями. Над Московским регионом перехватили семь беспилотников, из них пять направлялись в сторону столицы.
Кроме того, по шесть дронов ликвидировали над Рязанской и Ростовской областями, три — над Тульской. По два БПЛА сбили над Белгородской областью, а по одному — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
1 января за семь часов над регионами России также уничтожили 201 беспилотник украинской армии. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Тульская, Курская области и другие регионы.
Ранее, в новогоднюю ночь, украинская армия тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок. Точное число погибших пока неизвестно. Еще более 50 человек пострадали.