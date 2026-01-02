Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ: дочь актёра Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Умерла дочь американского артиста Томми Ли Джонса. Её тело найдено в отеле в Сан-Франциско.

Источник: Аргументы и факты

Дочь американского актёра Томми Ли Джонса Виктория обнаружена мёртвой в отеле в Сан-Франциско. Об этом пишет TMZ со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, тело женщины было найдено рано утром 1 января. Правоохранители прибыли на место около 04:00 по местному времени (примерно 15:00 мск).

На место инцидента вызвали судебно-медицинского эксперта, который провёл осмотр. Причина смерти пока не установлена, ведётся расследование.

Ранее в Нидерландах был найден мёртвым пропавший в Рождество украинский подросток. Его обнаружили в водоёме на территории парка Шейбек.

23 декабря сообщалось о смерти норвежского биатлониста Сиверта Баккена. Его тело было найдено в гостинице в итальянском горнолыжном курорте Лавацца.