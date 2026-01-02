TMZ: дочь актёра Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Дочь американского актёра Томми Ли Джонса Виктория обнаружена мёртвой в отеле в Сан-Франциско. Об этом пишет TMZ со ссылкой на информированные источники.
По данным журналистов, тело женщины было найдено рано утром 1 января. Правоохранители прибыли на место около 04:00 по местному времени (примерно 15:00 мск).
На место инцидента вызвали судебно-медицинского эксперта, который провёл осмотр. Причина смерти пока не установлена, ведётся расследование.
