В США похвалили Путина после разговора с Трампом

«Путин искусно и безупречно выбирает время для контактов со своим американским коллегой», — пишет Politico. Как отмечают аналитики, Путин во время двухчасовой беседы намекнул на возможность проведения саммита именно в тот момент, когда Трамп дал понять, что может одобрить передачу Украине крылатых ракет «Томагавк». Этот шаг был расценен как тактически выверенный маневр.