ПВО отразила массированную атаку 64 дронов ВСУ на Россию в ночь на 2 января

В ночь с 1 на 2 января силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников. За восемь часов над регионами страны были перехвачены и уничтожены 64 БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Самарской областью — 20. Над Воронежской и Саратовской областями уничтожено по восемь беспилотников, над Московским регионом — семь, из них пять летели в сторону Москвы. Атаки также отражались над Рязанской (6 БПЛА), Ростовской (3 БПЛА), Тульской (2 БПЛА) областями. А над Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями сбил по одному дрону.

В ведомстве уточнили, что все беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

С полуночи 2 января Росавиация временно закрыла шесть российских аэропортов из-за атаки БПЛА. Ограничения ввели в московском Домодедово и Жуковском, а также в Самаре, Пензе, Ярославле и Оренбурге.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

