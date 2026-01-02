ПВО отразила массированную атаку 64 дронов ВСУ на Россию в ночь на 2 января

Больше всего дронов сбили над Самарской областью — 20. Над Воронежской и Саратовской областями уничтожено по восемь беспилотников, над Московским регионом — семь, из них пять летели в сторону Москвы. Атаки также отражались над Рязанской (6 БПЛА), Ростовской (3 БПЛА), Тульской (2 БПЛА) областями. А над Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями сбил по одному дрону.
В ведомстве уточнили, что все беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
С полуночи 2 января Росавиация временно закрыла шесть российских аэропортов из-за атаки БПЛА. Ограничения ввели в московском Домодедово и Жуковском, а также в Самаре, Пензе, Ярославле и Оренбурге.
