В трёх районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в трёх районах Ростовской области, а также над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он отметил, что за ночь в Ростовской области были уничтожены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над водами Таганрогского залива.
По предварительным данным в результате инцидента пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат.
