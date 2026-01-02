Ричмонд
В трёх районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

Силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты в трех районах Ростовской области и над Таганрогским заливом.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в трёх районах Ростовской области, а также над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Он отметил, что за ночь в Ростовской области были уничтожены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над водами Таганрогского залива.

По предварительным данным в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат.

