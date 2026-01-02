Ричмонд
Пьяный свердловчанин избил фельдшера скорой и разозлил Бастрыкина. Фото

Свердловское управление СКР возбудило уголовное дело о хулиганстве после нападения пьяного мужчины на фельдшера скорой помощи. Он приехал к пациенту по вызову, но был жестоко побит. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

Нападения на медиков в регионе происходят регулярно (архивное фото).

«В Богдановиче находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил фельдшера, в результате чего последний получил открытую травму головы. Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего», — сказано в сообщении.

СМИ сообщают, что медик прибыл к пациенту, который покалечился, будучи пьяным. Тот не дал себя осмотреть, а накинулся на фельдшера с кулаками. В итоге алкоголика скрутили и отправили на обследование в психбольницу.

Повреждения головы оказались достаточно сильными.