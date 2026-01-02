Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске завели уголовное дело по факту травли 16-летней школьницы

Красноярская старшеклассница стала жертвой буллинга, пока взрослые бездействовали.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели уголовное дело по факту травли 16-летней школьницы. Как рассказали «КП» — Красноярске в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в настоящее время дело расследуется по статье «Халатность». Вместе с тем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации учебного учреждения.

Установлено, что старшеклассница стала жертвой буллинга. Причем ученики не просто обижали ее, но и снимали происходящее на видео. И никто из них к ответственности до сих пор не привлечен.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.