ПВО России сбила 64 украинских беспилотника за ночь

В минувшую ночь российские средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над десятью регионами страны.

Источник: Аргументы и факты

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата над десятью регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны.

По информации ведомства, беспилотники сбивали с 23:00 по мск 1 января до 07:00 2 января. В ходе операции дежурные силы ПВО сбили 64 дрона самолётного типа.

Наибольшее количество беспилотников сбито в Самарской области — 20 аппаратов. В Воронежской и Саратовской областях были уничтожены по восемь БПЛА. Семь дронов перехвачены над Московским регионом, среди которых пять направлялись к столице.

Кроме того, шесть беспилотников сбиты в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской области, два — в Белгородской, по одному дрону уничтожили в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в трёх районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива.

