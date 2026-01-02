ПВО России сбила 64 украинских беспилотника за ночь

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата над десятью регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны.
По информации ведомства, беспилотники сбивали с 23:00 по мск 1 января до 07:00 2 января. В ходе операции дежурные силы ПВО сбили 64 дрона самолётного типа.
Наибольшее количество беспилотников сбито в Самарской области — 20 аппаратов. В Воронежской и Саратовской областях были уничтожены по восемь БПЛА. Семь дронов перехвачены над Московским регионом, среди которых пять направлялись к столице.
Кроме того, шесть беспилотников сбиты в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской области, два — в Белгородской, по одному дрону уничтожили в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в трёх районах Ростовской области и над акваторией Таганрогского залива.