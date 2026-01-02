Ричмонд
В Приморье во время пожара в многоквартирном доме погибли 3 человека

Сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины при тушении пожара в Приморском крае.

Источник: Аргументы и факты

В селе Галенки Октябрьского района Приморского края пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины во время тушения возгорания в частично нежилом одноэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Пожар охватил площадь около 25 квадратных метров и был вскоре ликвидирован. Погибшими оказались 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина. Их личности установлены.

По факту происшествия дознаватели МЧС проводят доследственную проверку для установления причины и обстоятельств пожара. Прокуратура Приморского края взяла расследование под особый контроль.

Ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в Якутии погибли 5 человек, 3 из которых дети.

Кроме того, в новогоднюю ночь произошёл пожар на территории СНТ «Юбилейный» в посёлке Медянкино на Урале. Погибли двое детей.