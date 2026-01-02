В Приморье во время пожара в многоквартирном доме погибли 3 человека

В селе Галенки Октябрьского района Приморского края пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины во время тушения возгорания в частично нежилом одноэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.