Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Благовещенске ребенок лишился пальцев из-за бомбочек от фейерверков

Мэр Благовещенска Имамеев обратился к родителям после несчастного случая из-за фейерверков.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске Амурской области произошел несчастный случай, который привел к тяжелым травмам ребенка. Как сообщил мэр города Олег Имамеев, мальчик нашел и поднял с земли неразорвавшиеся элементы от праздничного фейерверка, так называемые «бомбочки», которая сдетонировала у него в руках. Об инциденте пишет «КП-Благовещенск».

В результате взрыва ребенок получил серьезные травмы. Ему экстренно провели операцию, но спасти несколько пальцев не удалось.

Обращаясь к жителям, градоначальник призвал всех родителей серьезно поговорить с детьми и еще раз объяснить, что пиротехника — не игрушка, а ее использование несовершеннолетними строго запрещено.

Он также подчеркнул важность покупки пиротехнических изделий только в официальных точках продаж, предупредив об опасности приобретения салютов с рук у случайных продавцов, без сертификатов и с нарушением условий хранения.

Отметим, что правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет для детей на запуск всех видов фейерверков, салютов, ракет и фестивальных шаров. Зрителям при запуске пиротехнических изделий необходимо находиться с наветренной стороны.