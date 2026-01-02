В Благовещенске ребенок лишился пальцев из-за бомбочек от фейерверков

В Благовещенске Амурской области произошел несчастный случай, который привел к тяжелым травмам ребенка. Как сообщил мэр города Олег Имамеев, мальчик нашел и поднял с земли неразорвавшиеся элементы от праздничного фейерверка, так называемые «бомбочки», которая сдетонировала у него в руках. Об инциденте пишет «КП-Благовещенск».
В результате взрыва ребенок получил серьезные травмы. Ему экстренно провели операцию, но спасти несколько пальцев не удалось.
Обращаясь к жителям, градоначальник призвал всех родителей серьезно поговорить с детьми и еще раз объяснить, что пиротехника — не игрушка, а ее использование несовершеннолетними строго запрещено.
Он также подчеркнул важность покупки пиротехнических изделий только в официальных точках продаж, предупредив об опасности приобретения салютов с рук у случайных продавцов, без сертификатов и с нарушением условий хранения.
Отметим, что правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет для детей на запуск всех видов фейерверков, салютов, ракет и фестивальных шаров. Зрителям при запуске пиротехнических изделий необходимо находиться с наветренной стороны.