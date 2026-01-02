В Благовещенске ребенок лишился пальцев из-за бомбочек от фейерверков

В Благовещенске Амурской области произошел несчастный случай, который привел к тяжелым травмам ребенка. Как сообщил мэр города Олег Имамеев, мальчик нашел и поднял с земли неразорвавшиеся элементы от праздничного фейерверка, так называемые «бомбочки», которая сдетонировала у него в руках. Об инциденте пишет «КП-Благовещенск».