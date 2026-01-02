Замгубернатора Запорожской области Зинченко взяли под стражу: в чем обвиняют чиновника

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко. Чиновник будет находиться под стражей до 17 февраля 2026 года по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
Зинченко был задержан 19 декабря, а на следующий день ему предъявили официальное обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения, несмотря на возражения защиты. Адвокаты просили ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий. Сам обвиняемый в ходе заседания заявлял, что не собирается скрываться от следствия и не станет ему препятствовать.
Однако в судебном решении указано, что следствие придерживается иной позиции. По мнению следователей, занимающий высокий пост чиновник может использовать свои обширные связи в правоохранительных органах и госструктурах, чтобы повлиять на ход расследования. Суд согласился с доводами и санкционировал арест чиновника.
«Избрать в отношении обвиняемого Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 17 февраля 2026 года», — говорится в постановлении суда.
В отношении Зинченко возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данной статье максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Прежде Тверской суд Москвы постановил отправить в следственный изолятор на два месяца Михаила Абызова. Его обвиняют в рамках нового уголовного дела о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Суд удовлетворил ходатайство следствия, отметив обоснованность временной меры пресечения.
Тем временем Лобненский городской суд Московской области арестовал замгендиректора «Проминвеста» Андрея Горбенко. Его обвиняют в мошенничестве при поставках оборудования предприятиям ВПК. Горбенко действовал в составе преступного объединения. Фигуранты дела поставляли предприятиям оборудование по завышенной цене.