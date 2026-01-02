Замгубернатора Запорожской области Зинченко взяли под стражу: в чем обвиняют чиновника

Зинченко был задержан 19 декабря, а на следующий день ему предъявили официальное обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения, несмотря на возражения защиты. Адвокаты просили ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий. Сам обвиняемый в ходе заседания заявлял, что не собирается скрываться от следствия и не станет ему препятствовать.