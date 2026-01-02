После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах остаются 14 пострадавших

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них пять детей», — приводит сообщение министерства «РИА Новости».
Отмечается, что состояние четырех пострадавших, в том числе одного ребенка, крайне тяжелое, у остальных пациентов — средней степени тяжести. В ведомстве уточнили, что для оказания помощи используются телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров.
Координацию медицинской помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщил, что в Хорлах 24 человека погибли в результате удара тремя украинскими беспилотниками по кафе и гостинице. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Тогда же российский лидер Владимир Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации, связанной с ударом ВСУ, и о ходе следственных действий. Позже он выразил согласие в том, что совершенное преступление схоже с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года.