Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах остаются 14 пострадавших

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Хорлы Херсонской области в больницах находятся 14 пострадавших, включая пять детей. Об этом 2 января сообщили в Минздраве России.

Источник: Известия

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них пять детей», — приводит сообщение министерства «РИА Новости».

Отмечается, что состояние четырех пострадавших, в том числе одного ребенка, крайне тяжелое, у остальных пациентов — средней степени тяжести. В ведомстве уточнили, что для оказания помощи используются телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров.

Координацию медицинской помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщил, что в Хорлах 24 человека погибли в результате удара тремя украинскими беспилотниками по кафе и гостинице. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Тогда же российский лидер Владимир Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации, связанной с ударом ВСУ, и о ходе следственных действий. Позже он выразил согласие в том, что совершенное преступление схоже с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года.