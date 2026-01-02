Новогодняя вечеринка обернулась трагической гибелью подростков на Урале

Трагедия произошла в Свердловской области после празднования Нового года. Попытка растопить печь в частном доме закончилась крупным пожаром и гибелью детей.
По предварительным данным, 17-летний подросток плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость. Вспышка произошла мгновенно. Огонь быстро охватил помещение, не оставив находившимся внутри времени на спасение, передает телеграм-канал 112.
От полученных ожогов погибли двое школьников — 14-летний и 12-летний. Еще троих подростков с тяжелыми термическими травмами экстренно доставили в медицинское учреждение, их состояние оценивается как тяжелое.
На месте работали экстренные службы и следственные органы. Возгорание было ликвидировано, однако дом получил серьезные повреждения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
Читайте также: Объяснено, почему ночная потливость может быть признаком онкологии.