В Екатеринбурге ищут 32-летнюю женщину, пропавшую в канун Нового года

В Свердловской области волонтеры ищут 32-летнюю женщину, которая пропала в канун Нового года. Анжела Жосан бесследно исчезла в Екатеринбурге 31 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».