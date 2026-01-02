Ричмонд
В Екатеринбурге ищут 32-летнюю женщину, пропавшую в канун Нового года

На Урале волонтеры ищут женщину, которая пропала 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области волонтеры ищут 32-летнюю женщину, которая пропала в канун Нового года. Анжела Жосан бесследно исчезла в Екатеринбурге 31 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, рост женщины — 168 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Уточняется, что в день исчезновения женщина была в синем халате и домашних тапочках.

— Нуждается в медицинской помощи, — уточнили добровольцы в социальных сетях.

Если вы знаете, где находится пропавшая, сообщите об этом инфоргу Юлии 8−922−214−45−27. Также вы можете обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8−800−700−54−52.