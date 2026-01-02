14 пострадавших остаются в больницах после кровавого удара ВСУ по Хорлам

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по гражданским в Хорлах. По предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.