14 пострадавших остаются в больницах после кровавого удара ВСУ по Хорлам

После атаки по Херсонской области на стационарном лечении остаются 14 человек, среди них пятеро детей. Состояние одного ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое — за его жизнь сейчас идёт борьба, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: Life.ru

Ещё четверо пострадавших, включая одного ребёнка, находятся в тяжёлом состоянии. Остальные пациенты — в состоянии средней степени тяжести и получают необходимую помощь.

Лечение пострадавших ведётся в больницах Крыма и Херсонской области. К работе подключены специалисты федеральных медицинских центров — консультации проводятся в формате телемедицины. Координацией помощи занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Медики продолжают делать всё возможное для стабилизации состояния пациентов.

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по гражданским в Хорлах. По предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.

