Выяснилось, что стало причиной смертельного пожара с детьми в якутском селе

По данным регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, очаг возгорания находился на кухне. Рассматривается версия короткого замыкания. При этом установлено, что дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, что существенно снизило шансы на своевременное обнаружение огня.