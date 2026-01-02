Выяснилось, что стало причиной смертельного пожара с детьми в якутском селе

Предварительной причиной пожара в частном доме в якутском селе Сунтар, где погибли пять человек, названа неисправность электропроводки. Трагедия унесла жизни трех детей.
По данным регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, очаг возгорания находился на кухне. Рассматривается версия короткого замыкания. При этом установлено, что дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, что существенно снизило шансы на своевременное обнаружение огня.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть после 07:00 по местному времени. К моменту прибытия спасателей горел первый этаж двухэтажного брусового дома. Огонь распространился на площади около 24 кв. м.
В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших, среди которых трое несовершеннолетних. Все они находились внутри здания. Спасти людей не удалось.
После происшествия власти региона вновь обратились к жителям с призывом устанавливать в домах дымовые извещатели, регулярно проверять состояние электропроводки и использовать только исправные электроприборы. Отдельно отмечена необходимость контроля за печным отоплением и наличия первичных средств пожаротушения.
По факту гибели людей проводится процессуальная проверка. Установлением всех обстоятельств занимаются следственные органы, ситуация находится на контроле прокуратуры. Окончательные выводы о причинах пожара предстоит сделать специальной комиссии.
