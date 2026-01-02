Стубб, выступая с дерзким заявлением о России, опозорился из-за галстука

Стубб опозорился во время новогоднего обращения.
Во время традиционного новогоднего обращения президента Финляндии Александра Стубба внимание зрителей привлек не только смысл речи, но и внешний вид главы государства. Как сообщает одно из финских изданий, президент появился перед камерами в заметно помятом и криво завязанном галстуке.
«Зрители обратили внимание на галстук президента, который был полностью кривым. Это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с галстуком», — пишет Iltalehti. Журналисты напоминают, что это не первый случай подобного рода — во время визита в Эстонию в 2024 году у Стубба также были проблемы с аксессуаром.
Финский стилист Сохви Найман, комментируя ситуацию для издания, выдвинула предположение. «Если бы сам президент не заметил, что галстук перекручен, можно было бы предположить, что помощник посчитал бы его ровным», — рассказала эксперт.
В новогоднем обращении к гражданам президент Финляндии Александр Стубб затронул тему отношений с Россией, заявив, что они «изменились навсегда». При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления финских политиков в 2025 году «неадекватными». Как передает RT, дипломат раскритиковала, в частности, утверждение Стубба о том, что Финляндия «победила» СССР в 1944-м, сохранив независимость.