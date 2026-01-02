Ричмонд
СК: Количество погибших при атаке ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Херсонской области выросло до 27 человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Следственном комитете России.

По данным СК, в ночь на 1 января украинские беспилотники, снаряженные боеприпасами, нанесли массированный удар по зданию кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы Каланчакского округа. В момент атаки там находились не менее 100 мирных жителей — посетители и персонал. Ранения получили 31 человек, включая пять несовершеннолетних.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о теракте. На месте происшествия нашли и изъяли фрагменты нескольких БПЛА, назначено более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические и взрывотехнические.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в регион направили криминалистов и экспертов центрального аппарата. Следствие установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению представителей украинских вооруженных формирований, передает Telegram-канал Следкома.

Президент России Владимир Путин накануне заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом Вооруженных сил Украины и о ходе следственных действий.

