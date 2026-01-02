Парень, устроивший в Серове смертельный пожар, действовал на «слабо»

Пожар в Серове стал первым смертельным в Свердловской области в 2026 году (архивное фото).
Юноша, устроивший в Серове пожар, в котором сгорели два подростка, на спор залил жидкость для розжига в печь. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил один из знакомых компании.
«Говорят, Никита перебрал с алкоголем, решил растопить печь и на слабо плеснул в нее легковоспламеняющуюся жидкость. Все вокруг вспыхнуло мгновенно», — объяснил собеседник агентства.
Как уже сообщалось, в Серове в садовом домике компания подростков из 13 человек отмечала Новый год. 1 января ребята замерзли и решили растопить печь. Во время пожара погибли мальчик и девочка 14 и 12 лет. Еще три человека попали с ожогами в больницу. Предполагаемый виновник несчастья арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).