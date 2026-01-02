Число погибших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 27

По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оснащенными боеприпасами, по зданию кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа. В момент удара в помещениях находились не менее 100 мирных граждан — посетители и сотрудники заведения.
«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пять несовершеннолетних», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе первичного осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотников. Назначено более 26 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.
Для оказания практической помощи в расследовании по поручению председателя Следственного комитета на место трагедии направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. В СК РФ подчеркнули, что в рамках предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все лица из состава вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.