Число погибших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 27

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь погибли 27 человек, включая двоих детей. Об этом 2 января сообщил Следственный комитет (СК) России.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оснащенными боеприпасами, по зданию кафе и гостиничного комплекса в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа. В момент удара в помещениях находились не менее 100 мирных граждан — посетители и сотрудники заведения.

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пять несовершеннолетних», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ходе первичного осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотников. Назначено более 26 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

Для оказания практической помощи в расследовании по поручению председателя Следственного комитета на место трагедии направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. В СК РФ подчеркнули, что в рамках предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все лица из состава вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

