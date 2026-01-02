Число погибших при теракте ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

В результате теракта в Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставили 31 человека, среди которых пять несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Напомним, в новогоднюю ночь в Херсонской области произошла трагедия. В Хорлах украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице, где шли празднования.
Губернатор Сальдо указал, что в ходе атаки применялись беспилотники с зажигательными смесями, которые ранее, по его словам, использовались для поджогов полей. Отмечается, что эти средства были обращены против гражданских лиц.