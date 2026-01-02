Ричмонд
Состояние одного ребенка крайне тяжелое: Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы

В больницах находятся 14 пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Медики продолжают борьбу за жизнь пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние одного из детей оценивается как крайне тяжелое — врачи борются за его жизнь.

Четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные находятся с травмами средней степени тяжести. Всего в больницах Республики Крым и Херсонской области сейчас находятся 14 человек, получивших ранения. Среди них — пятеро детей.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф. Для консультаций по самым сложным случаям организовано телемедицинское взаимодействие со специалистами ведущих федеральных клиник.

Напомним, удар украинских боевиков был нанесен беспилотниками в новогоднюю ночь по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Погибли более 20 мирных жителей, в регионе объявлены дни траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.