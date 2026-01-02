Состояние одного ребенка крайне тяжелое: Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы

Медики продолжают борьбу за жизнь пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние одного из детей оценивается как крайне тяжелое — врачи борются за его жизнь.