Состояние одного ребенка крайне тяжелое: Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы

Медики продолжают борьбу за жизнь пострадавших в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние одного из детей оценивается как крайне тяжелое — врачи борются за его жизнь.
Четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные находятся с травмами средней степени тяжести. Всего в больницах Республики Крым и Херсонской области сейчас находятся 14 человек, получивших ранения. Среди них — пятеро детей.
Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф. Для консультаций по самым сложным случаям организовано телемедицинское взаимодействие со специалистами ведущих федеральных клиник.
Напомним, удар украинских боевиков был нанесен беспилотниками в новогоднюю ночь по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Погибли более 20 мирных жителей, в регионе объявлены дни траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.