В СК пообещали наказать ответственных за бесчеловечную атаку на Хорлы

По версии следствия, атака была совершена украинскими беспилотниками по зданию кафе и гостиницы, где в новогоднюю ночь находились более 100 мирных граждан. В результате удара погибли 27 человек, среди них двое детей. Еще 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, получили ранения и были госпитализированы.