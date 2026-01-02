В СК пообещали наказать ответственных за бесчеловечную атаку на Хорлы

Все причастные к атаке понесут наказание.
Все виновные в ракетном ударе по селу Хорлы Херсонской области будут установлены и понесут уголовную ответственность. Об этом сообщила официальный представитель Следственного коитета России Светлана Петренко.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — подчеркнула Петренко. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале СК.
На место трагедии, произошедшей в ночь на 1 января, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата. Они окажут практическую помощь в расследовании.
По версии следствия, атака была совершена украинскими беспилотниками по зданию кафе и гостиницы, где в новогоднюю ночь находились более 100 мирных граждан. В результате удара погибли 27 человек, среди них двое детей. Еще 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, получили ранения и были госпитализированы.
Следователи уже обнаружили на месте фрагменты нескольких дронов. В рамках возбужденного уголовного дела о террористическом акте назначены более 26 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические и взрывотехнические.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал фотографии с места трагедии в селе Хорлы. По его данным, в результате удара беспилотников, применявших зажигательные боеприпасы по гражданским объектам в ночь на 1 января, погибли свыше 20 человек. Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, провел параллель с событиями в Одессе 2014 года, передает «Царьград».