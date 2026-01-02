МВД рассказало фразы мошенников, использующих «Госуслуги» для афёр

Министерство внутренних дел России рассказало о схемах мошенников, которые пытаются получить код доступа к порталу «Госуслуги» под предлогом общения от имени служб доставки или других организаций. Злоумышленники применяют ряд заранее подготовленных фраз для обмана граждан.
Среди таких фраз выделяются: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность» и «Вы записаны на приём, но необходимо подтвердить вашу личность. Код пришлём по смс».
Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками коммунальных служб и утверждают, что меняют домофон в подъезде, спрашивая, сколько ключей потребуется. В этом случае они могут сказать: «Чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».
Также нередко злоумышленники выдают себя за работников Почты России и используют фразу: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли прислать вам трек-номер».
Ранее МВД РФ предупредило россиян, что мошенники разработали новый метод обмана пользователей сайтов знакомств.