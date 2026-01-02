Ричмонд
МВД рассказало фразы мошенников, которые пытаются получить код доступа к порталу «Госуслуги».

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел России рассказало о схемах мошенников, которые пытаются получить код доступа к порталу «Госуслуги» под предлогом общения от имени служб доставки или других организаций. Злоумышленники применяют ряд заранее подготовленных фраз для обмана граждан.

Среди таких фраз выделяются: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность» и «Вы записаны на приём, но необходимо подтвердить вашу личность. Код пришлём по смс».

Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками коммунальных служб и утверждают, что меняют домофон в подъезде, спрашивая, сколько ключей потребуется. В этом случае они могут сказать: «Чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

Также нередко злоумышленники выдают себя за работников Почты России и используют фразу: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли прислать вам трек-номер».

Ранее МВД РФ предупредило россиян, что мошенники разработали новый метод обмана пользователей сайтов знакомств.