Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: В месте в Хорлах, куда ударили ВСУ, находилось не менее 100 мирных граждан

В момент удара ВСУ по кафе в Хорлах внутри находились более 100 посетителей и сотрудников, заявила официальный представитель СК Петренко.

В момент удара ВСУ по кафе в Хорлах внутри находились более 100 мирных жителей — посетители и сотрудники. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, массированный удар был нанесен в ночь на 1 января. Погибли 27 человек, среди которых двое несовершеннолетних. С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлен 31 пострадавший, включая пятерых детей.

На месте происшествия криминалисты уже обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Для установления всех обстоятельств следователи назначили более двух десятков судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические и взрывотехнические.

По поручению председателя СК России для практической помощи в расследовании на место трагедии направлена группа криминалистов и экспертов из центрального аппарата ведомства.

Прежде официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела историческую параллель, сравнив действия ВСУ с методами нацистских карателей, сжигавших людей в белорусской деревне Хатынь. По её словам, сегодня «этот звериный почерк» наблюдается в действиях киевского режима.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше