В момент удара ВСУ по кафе в Хорлах внутри находились более 100 мирных жителей — посетители и сотрудники. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По данным следствия, массированный удар был нанесен в ночь на 1 января. Погибли 27 человек, среди которых двое несовершеннолетних. С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлен 31 пострадавший, включая пятерых детей.
На месте происшествия криминалисты уже обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Для установления всех обстоятельств следователи назначили более двух десятков судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические и взрывотехнические.
По поручению председателя СК России для практической помощи в расследовании на место трагедии направлена группа криминалистов и экспертов из центрального аппарата ведомства.
Прежде официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела историческую параллель, сравнив действия ВСУ с методами нацистских карателей, сжигавших людей в белорусской деревне Хатынь. По её словам, сегодня «этот звериный почерк» наблюдается в действиях киевского режима.