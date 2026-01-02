Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах достигло 27 человек

Ранее СКР возбудил уголовное дело о теракте из-за удара ВСУ по Хорлам. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.