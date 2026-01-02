Ричмонд
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах достигло 27 человек

Число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Источник: Life.ru

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая 2 несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых 5 несовершеннолетних», — уточнили в СК.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Следователи уже провели первичный осмотр места происшествия. Там обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотников. Назначено более 26 судебных экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

Для усиления расследования на место по поручению руководства Следственного комитета направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата. Следствие заявляет, что все причастные к атаке будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о теракте из-за удара ВСУ по Хорлам. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.