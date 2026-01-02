Женщина исчезла во время занятий айс-флоатингом в Мурманской области

Вечером 1 января на реке Тулома в районе Поморской набережной в Коле во время группового занятия айс-флотингом одну из участниц унесло течением. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.
В ведомстве уточнили, что женщина находилась в утепленном плавучем гидрокостюме, предназначенном для занятий на холодной воде.
После поступления сигнала на место происшествия оперативно выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а также сотрудники аварийно-спасательной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ по Мурманской области» для проведения поисково-спасательных работ, передает сайт ведомства.
Ранее двое детей утонули в городском пруду Новосибирска. Мальчики 12 и 11 лет случайно наступили на лед во время прогулки. Он не выдержал их веса и треснул, после чего дети провалились в холодную воду. Выбраться на берег им не удалось.
Кроме того, прохожий спас двоих детей, которые провалились под лед во время игр на водоеме в Балашихе. Обоих ребят экстренно доставили в больницу с обморожением средней тяжести.