Женщина исчезла в Мурманской области во время занятия айс-флоатингом

Женщину унесло течением (фото из архива).
В Мурманской области женщина исчезсла во время занятия айс-флотингом на реке Тулома. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оь оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в ведомстве.
«В Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 1 января 2025 года в следственный орган поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины», — написали в telegram-канале СК по региону.
По предварительным данным, женщина 1968 года рождения занималась групповым айс-флотингом — практикой лежания на льдинах или в холодной воде — в акватории реки Туломы, когда ее унесло течением. Местонахождение пропавшей до сих пор не установлено. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.