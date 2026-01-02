Женщина исчезла в Мурманской области во время занятия айс-флоатингом

По предварительным данным, женщина 1968 года рождения занималась групповым айс-флотингом — практикой лежания на льдинах или в холодной воде — в акватории реки Туломы, когда ее унесло течением. Местонахождение пропавшей до сих пор не установлено. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.