Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина исчезла в Мурманской области во время занятия айс-флоатингом

В Мурманской области женщина исчезсла во время занятия айс-флотингом на реке Тулома. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оь оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в ведомстве.

Женщину унесло течением (фото из архива).

В Мурманской области женщина исчезсла во время занятия айс-флотингом на реке Тулома. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оь оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в ведомстве.

«В Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 1 января 2025 года в следственный орган поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины», — написали в telegram-канале СК по региону.

По предварительным данным, женщина 1968 года рождения занималась групповым айс-флотингом — практикой лежания на льдинах или в холодной воде — в акватории реки Туломы, когда ее унесло течением. Местонахождение пропавшей до сих пор не установлено. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.